Adele sans maquillage : cette photo a beaucoup fait réagir ses fans !

"Oui oui oui !!! Tellement fière de toi et du chemin parcouru pour toutes tes réalisations, tu es vraiment une inspiration", s'est enthousiasmé un internaute tandis que d'autres ont tenu à souligner la "beauté naturelle" de la star qui a partagé une photo d'elle sans maquillage pour accompagner son texte. "Tu es magnifiquement belle sans maquillage", "Divine", "Tu es belle toute naturelle" pouvait-on lire dans les commentaires.

Beauté 100% naturelle

Et ce n'est pas la première fois que l'interprète de Hello rayonne par son absence de maquillage. Récemment, elle dévoilait déjà un cliché d'elle 100% au naturel à l'occasion de son anniversaire. Elle posait alors face caméra dans une sublime robe noire de Carolina Herrera avec des manches bouffantes et des ornements en sequins. Son absence de maquillage faisait alors ressortir son grand sourire et son magnifique teint.