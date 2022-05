Adele a 34 ans : Surprenante apparition sans maquillage au naturel, elle évoque les "leçons" du passé

Originaire de Tottenham, l'auteure-compositrice-interprète britannique s'est forgée une magnifique carrière depuis la sortie de son premier album 19 en 2008. En 2021, l'interprète du titre Hello a dévoilé son dernier album 30 qui s'est rapidement hissé en album le plus vendu de l'année aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans cet album, Adele évoque son mariage passé, sa relation avec son ex-mari Simon Konecki mais aussi leur fils Angelo. "Je ne partage rien à leur sujet mais ils sont mes petites âmes soeurs, Angelo et Simon. Notre famille est séparée aujourd'hui, mais nous y arrivons super bien, nous faisons un vrai bon boulot ensemble." a-t-elle révélé au sujet de cet album le 11 février 2022 lors d'une interview sur la BBC.

Une belle histoire d'amour qui lui va si bien

Heureuse aussi bien dans sa vie professionnelle que privée, la jeune femme qui a divorcé en 2019 de son mari Simon Konecki vit désormais une belle histoire d'amour avec Rich Paul, un célèbre agent de sportifs. Comblée à ses côtés, elle envisagerait même de devenir maman une seconde fois et de fonder une famille avec lui. "Je voudrais avoir plus d'enfants, j'ai juste mis un peu de temps à recharger les batteries. J'ai l'impression que je viens à peine de retrouver le sommeil que j'avais perdu il y a neuf ans, lorsque mon fils est né !" a-t-elle ainsi confié face à Graham Norton sur la BBC. Une année supplémentaire durant laquelle la jolie chanteuse pourrait donc réserver bien des surprises à ses fans...