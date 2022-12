Adeline Toniutti sublime en petit short face à Tomer Sisley et sa femme, soirée dans un lieu prestigieux

Chaque année au mois de décembre, les soirées caritatives et appels aux dons sont nombreux. Le mercredi 7 décembre 2022, l'ONG Elisecare a organisé un grand gala pour sensibiliser et venir en aide aux populations civiles victimes des guerres. Dirigée d'une main de maître par la présidente Elise Boghossian, la soirée a vu défiler de nombreuses personnalités venues de tous les horizons. Ainsi, l'acteur Tomer Sisley, accompagné de sa femme Sandra, a répondu présent à l'invitation, tout comme Martin Lamotte, accompagné également de sa femme Sophie. Vêtue d'un petit short noir, Adeline Toniutti, nouveau professeur de chant de la Star Academy, était partiuclièrement en beauté.

La mannequin iranien Farnoush Hamidian, la chanteuse November Ultra et le pianiste israélien Yaron Herman était eux aussi présents et sont montés sur scène. Organisée au Pavillon Ledoyen, établissement de prestige dirigé par Yannick Alléno dans le 8e arrondissement de Paris, la soirée s'est terminée par un dîner d'exception concocté par le chef cuisinier multi-étoilé. Le but était de récolter des fonds pour aider les victimes de guerre et acheminer des dispensaires mobiles en Ukraine et en Arménie. En tant que marraine, l'actrice Elsa Zylberstein était évidemment présente, tout comme de nombreuses marques (à l'image de Interparfumes) qui sont elles aussi venues apporter leur soutien à l'ONG.

Pour l'occasion, l'humoriste Anne Roumanoff est montée sur scène afin de présenter un extrait de son nouveau spectacle. La danseuse Audrey Mendès, le kick-boxeur Cyril Benzaquen, l'animatrice Virginie Guilhaume, la metteuse en scène Guila-Clara Kessous, le docteur Alain Toledano ou encore l'écrivain Laurent Combalbert ont également répondu présents à l'invitation.

Enfin, Luc Duchesne, Hoda Roche, Stéphanie Rosier, Stéphanie Furtos, Vincent Berthelot, Philippe Bénacin, l'encyclopédiste Elodie Garamond, Philippe Bénacin, Chloé Bouygues et son mari Yannick Bolloré, le mannequin danois Caroline Nielsen et l'artiste peintre David Hervé Boutin sont également venus soutenir la bonne cause.