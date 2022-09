Adixia et la chirurgie esthétique : la candidate a bien changé, la preuve en photos !

Adixia enchaîne les projets télévisés. Après avoir participé à l'émission Le Reste du monde : romance à Ibiza (W9), c'est sur le tournage de la nouvelle émission de télé-réalité Les Cinquante qu'elle est partie, en compagnie de son cher et tendre Simon Castaldi. On a également pu la voir dans Les Apprentis aventuriers ou dans plusieurs saisons des Marseillais, la jeune femme étant en couple avec Paga à l'époque. Il faut dire que sa personnalité a immédiatement plu au public lorsqu'elle a été révélée dans Les Ch'tis à Hollywood en 2013. Son physique également et il a d'ailleurs bien changé depuis ses débuts.

A l'époque où elle s'est envolée pour les Etats-Unis, Adixia était encore 100% naturelle. En regardant ses anciennes photos (disponibles dans le diaporama), certains pourraient donc la trouver grandement changée. Fin 2015, la belle blonde a eu recours à une opération de chirurgie esthétique. Une rhinoplastie qu'elle n'avait pas tardé à dévoiler sur ses réseaux sociaux. Avant cela, l'ex de Paga s'était refait la poitrine et elle a également fait des injections aux lèvres. Des changements physiques qui n'avaient pas manqué de faire réagir les personnes qui la suivent. "Elle était beaucoup plus belle avant, c'est quoi cette chirurgie ?", "Du naturel tu es passée au hyper superficiel, tu en as beaucoup trop abusé, tu as à peine 25 ans, ton visage est trafiqué, bref je pense que tu le regretteras !", "D'accord avec vous, elle est vraiment pas top, c'est dommage elle était si belle", pouvait-on notamment lire en légende d'une photo.

Mais, malgré certaines critiques, Adixia a toujours assumé ses opérations à 100%. "C'est ma vie, ce n'est pas la vie des gens. Je me fiche de ce qu'ils pensent. J'aime bien la superficialité, j'ai toujours été superficielle. Ce sont mes choix, je sais qui je suis et qui je veux être", déclarait-elle notamment en 2016 lors d'une interview pour Sam Zirah. Preuve qu'elle se fichait bien du quand dira-t-on, la belle Belge avait dévoilé en direct une nouvelle opération en 2018. "J'ai mon rendez-vous avec docteur Baccar, donc toujours en Tunisie car je vais refaire un peu mes lèvres. Etant donné que je l'avais fait l'année dernière et que ça avait mal tourné. J'avais eu une petite allergie et résultat, j'ai ce côté-là plus gros que l'autre et la lèvre est mal dessinée. Je vais faire les petites ridules du lion aussi", avait-elle déclaré pour expliquer son choix, avant de tout filmer.