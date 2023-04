Adoptez l'allure sexy de Carla Bruni avec cette combinaison en simili cuir

Par Justine Lenoir Journaliste Bons Plans Curieuse par nature, Justine adore dénicher les meilleures offres et bons plans sur internet pour le plaisir de ses lectrices et lecteurs. Trouver la plus grosse réduction, le prix imbattable et le partager avec sa communauté est sa raison d'être.

Alliez rock et sexyness comme Carla Bruni avec cette combinaison en simili cuit The Drop

Entre la tendance sexy et le style biker qui sont les dernières allures en vogue du moment, on ne sait plus où donner de la tête. Si vous ne savez pas quoi choisir, faites comme Carla Bruni et mixez les deux avec une combinaison en cuir des plus sensuelles. Offrez-vous donc sans plus attendre ce modèle similaire Minetom.

Comme Carla Bruni, mixez sensualité et rock avec cette combinaison en simili cuir The Drop C'est l'une des allures les plus en vogue du moment. Le style biker s'est emparé de notre garde-robe et ne semble pas prêt de la quitter. Perfecto en cuir, bottes de motard, clous, les pièces et détails se multiplient tout comme les stars qui y adhèrent. Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Bella Hadid, elles y ont en effet toutes succombé. Dernière en date à se l'être approprié, l'ex première dame Carla Bruni. Elle y apportait en revanche sa touche sensuelle personnelle en faisant le choix d'une sexy combinaison en cuir du plus bel effet. Devenez à votre tour aussi hot que la chanteuse avec ce modèle Minetom. Son prix, compris entre 26,53 € et 27,53 € est en plus un vrai cadeau. Une pièce près du corps à l'allure sexy

Mettez vos formes en valeur avec cette combinaison en simili cuir The Drop

Achetez cette combinaison en simili cuir The Drop sur Amazon entre 26,53 € et 27,53 € Chaque année, médecins et célébrités se réunissent à l'Olympia lors d'un gala en faveur de la recherche contre Alzheimer. Et pour cette édition, c'était une marraine de choix qui avait été désignée. L'ex mannequin Carla Bruni a en effet tenu ce rôle à la perfection. Elle faisait d'ailleurs honneur à l'événement en optant pour une sexy et rock combinaison en cuir. Près du corps, elle mettait plus que jamais en valeur sa silhouette de rêve. Un zip permettant d'ajuster l'ouverture du décolleté ajoutait une touche de sensualité supplémentaire. Pour vous approprier ce look sublime, rien de plus simple. Faites de cette pièce Minetom la vôtre. Son simili cuir, couplé à une coupe près du corps, mettra toutes vos formes en valeur. Originale, elle donne l'impression de porter une chemise associée à un pantalon, mais il s'agit bien d'une combinaison. Exit la fermeture éclair, ce sont des boutons qui faisaient office de décolleté. A vous de choisir le nombre que vous souhaitez laisser ouverts. Twist ultime, de fausses poches apportaient la touche finale rock à l'ensemble.

