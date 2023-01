Adriana Karembeu écartée de l'antenne au profit de Léa Salamé ? Michel Cymes s'explique

Depuis 2012, les téléspectateurs ont l'habitude de retrouver de manière ponctuelle Adriana Karembeu et Michel Cymes sur France 2. Ensemble, ils présentent Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, émission pour laquelle ils partent à la découverte des secrets surprenants du corps humain et témoignent de leurs capacités dans diverses situations.

Mais le 31 janvier prochain, le médecin de 65 ans sera de retour sur la chaîne avec une autre partenaire. En effet, il est attendu pour présenter l'émission Santé en France : l'état d'urgence ? sur France 2 qui se composera d'un documentaire puis d'un débat en plateau. Et pour l'accompagner, Michel Cymes a fait confiance à Léa Salamé.

Chose qui a rapidement interpellé. Nos confrères de Télé 7 jours se sont alors permis de lui demander pour quelle raison il n'avait pas fait appel à la belle Slovaque. Et Michel Cymes s'est d'abord empressé de rassurer : "Il n'y a aucun souci avec Adriana". "Mais comme nous accueillerons, en direct, des politiques, Léa est ultra-compétente en la matière", a-t-il justifié. Nul doute qu'il aura alors l'occasion de retrouver Adriana Karembeu pour les tournages de nouveaux épisodes des Pouvoirs extraordinaires du corps humain.

C'est tellement facile de travailler avec Léa

Également interrogé par Télé Star, l'animateur en a dit plus sur sa collaboration avec Léa Salamé, laquelle promet d'être sans encombre le soir de l'émission. "C'est tellement facile de travailler avec Léa. Nous n'avons pas les mêmes fonctions, on ne se marche pas dessus. Je serai là comme présentateur et médecin, avec mon expérience de trente ans dans le milieu médical. Quant à Léa, elle sait très bien interviewer les politiques et animer les débats de société. Le ministre de la Santé, François Braun, sera avec nous, ainsi que des représentants du secteur", a-t-il annoncé.

Peut-être moins idéale pour animer un débat politique sur la santé, Adriana Karembeu est, rappelons-le, quoi qu'il en soit déjà bien occupée à gérer son divorce avec Aram Ohanian, le père de sa fille Nina (née le 17 août 2018). Cette dernière réfléchit par ailleurs à revenir s'installer de manière permanente en France, au lieu d'y faire des allers-retours avec le Maroc.