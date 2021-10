Adriana Karembeu intimidée par ses scènes d'amour avec Simon Ehrlacher : les coulisses...

C'est le grand jour ! Ce mercredi 27 octobre 2021, les téléspectateurs de France 3 auront le plaisir de découvrir les premiers pas d'Adriana Karembeu, dans Plus belle la vie. Heureuse de ce nouveau projet, la belle blonde de 50 ans s'est confiée à TV Mag.

Adriana Karembeu ne pouvait refuser cette proposition. Alors qu'elle n'avait jamais quitté sa petite fille Nina (3 ans et demi, fruit de son union avec Aram Ohanian), elle a accepté de se rendre à Marseille pour le tournage de la série de France 3. Elle a ainsi laissé sa merveille avec son papa à Monaco, où ils résident, et a fait des allers-retours. "Quand j'ai appris que les scénaristes de Plus belle la vie allaient écrire un rôle spécialement pour moi, ça m'a touchée. J'aime l'idée d'appartenir à un projet. Je suis accro aux séries et j'avais aussi envie de faire un travail sur un plus long terme", a-t-elle expliqué à nos confrères.

Ainsi, elle a rejoint l'équipe de tournage et a fait connaissance avec les acteurs, qui pour la plupart se connaissent depuis un peu plus de quinze ans. Et elle n'a eu aucun mal à se faire une place dans cette belle et grande famille : "Les comédiens travaillent ensemble depuis dix-sept ans et, pour qu'un tel projet dure autant, l'équipe doit être soudée. C'est une grosse machine, mais une machine de coeur. J'ai été accueillie avec beaucoup de gentillesse."

Dans la série, les téléspectateurs de France 3 pourront découvrir l'idylle de son personnage avec le Dr Vidal (interprété par Simon Ehrlacher). Adriana Karembeu a donc dû tourner des scènes d'amour avec le charmant brun. Des moments pas toujours simples comme elle l'a confié : "J'ai déjà tourné des scènes romantiques par le passé, mais ce n'est pas régulier. Cela reste donc intimidant pour moi parce que ce n'est pas mon métier. Pour réussir, j'ai essayé d'être le plus sincère possible et d'exprimer les vrais sentiments et émotions que j'ai ressentis dans ma vie afin de les projeter sur mon partenaire. Le reste est venu naturellement." Son partenaire de jeu, elle le décrit comme un homme "génial" et "généreux dans le jeu". Et hors caméras, il est tout aussi sincère. Des compliments qui devraient plaire au principal intéressé.