Adriana Karembeu séparée de sa fille : elle révèle pourquoi Nina ne peut pas lui rendre visite

Nouvelle venue en vue dans Plus belle la vie. Adriana Karembeu a intégré le casting de la célèbre série de France 3 et fera sa première apparition le 27 octobre prochain. Interrogée par TV Grandes Chaînes, la divine blonde de 50 ans s'est confiée sur son arrivée et son organisation concernant sa petite Nina (3 ans, fruit de son union avec Aram Ohanian).

"C'est la production qui m'a sollicitée. (...) Je savais simplement que j'allais jouer mon propre rôle 'fictionné' bien sûr. C'est pour ça que j'ai accepté. Et aussi parce que l'idée de faire partie d'une série me plaisait", a tout d'abord confié Adriana Karembeu. Ce n'est qu'une semaine avant le début des tournages qu'elle a découvert son intrigue, dont son coup de foudre pour le Docteur Vidal (joué par Simon Ehrlacher). Bien que le rythme soit soutenu, elle se plaît à jouer dans ce format. Elle aurait pu le faire avant dans Demain nous appartient, mais sa fille venant de naître quand on lui a fait la proposition, elle a décliné l'offre pour ne pas être séparée d'elle aussi vite. "Aujourd'hui elle a 3 ans et va à la crèche, c'est plus facile", a-t-elle précisé.

C'est donc sans sa petite Nina qu'Adriana Karembeu a fait le déplacement à Marseille pour tourner Plus belle la vie. Son époux n'est donc également pas venu la voir sur le plateau puisqu'il garde leur merveille. "Il garde Nina qui est malade en voiture si je ne suis pas avec elle. Je fais des allers-retours [la famille habite à Monaco, NDLR], mais sinon, son père s'occupe d'elle après la crèche. Il n'a pas l'habitude. Comme il a peur, il en fait trois fois plus. Il a hâte que je revienne. Quand je rentre à la maison, après m'avoir demandé si tout s'est bien passé il me dit : 'Maintenant, tu t'occupes de la petite.'", a-t-elle confié.

Pour l'heure, Adriana Karembeu ne sait pas encore si elle sera de retour après son intrigue qui était prévue. Mais elle aimerait beaucoup poursuivre cette belle aventure. "Je vais quand même faire des propositions aux auteurs, parce que j'ai des idées très précises sur la façon dont je pourrais revenir [elle rit]", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 11 octobre.