Adriana Karembeu : Victime de harcèlement sexuel quand elle était mannequin ?

La planète Mode tremble, pas uniquement pour ses fashion weeks, mais aussi pour des accusations de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles et autres comportements déplacés ! Adriana Karembeu avoue en avoir fait la triste expérience. Ce mauvais souvenir n'a pas entaché sa passion pour le mannequinat, un métier que sa fille Nina (1 an) pourrait tout à fait exercer.

Adriana Karembeu s'est livrée dans Parents d'abord, le podcast de Télé Loisirs. Le top model de 48 ans y a confié son envie d'adoption, révélé ses relations tendues avec son père, et évoqué le mauvais souvenir de sa carrière. Sans trop entrer dans les détails, Adriana Karembeu sous-entend qu'elle a été la cible d'un homme au comportement lubrique.

"Ça m'est arrivé. Ce n'était pas gentil, c'était assez effrayant, précise Adriana. Mais j'étais assez âgée. Je n'avais pas 20 ans, j'avais à peu près 35 ans. Je me suis très bien débrouillée. Ce n'était pas un homme indispensable à ma vie. Du coup, c'était probablement plus facile. Je l'ai envoyé... Mais l'expérience reste amère et dégoûtante."