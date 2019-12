Adriana Karembeu maman ultrastressée : elle en perd le sommeil !

"Comment ai-je pu croire que la maternité n'était pas pour moi ?", attaque sans détour Adriana Karembeu dès le début du papier qui lui est consacré dans Paris Match. Le temps d'un Noël, elle ouvre les portes de son hôtel, le Royal Ronsard, à Marrakech.

Elle a attendu longtemps avant d'avoir un enfant. L'ancien top est maman depuis le 17 août 2018, d'une petite Nina. Un changement qui a transformé Adriana, pour qui rien ne sera plus comme avant. Car elle s'est découverte maman lionne, protectrice, omniprésente. Fusionnelle, elle avait aussi avoué qu'elle refusait la présence d'une nounou autour de Nina.

Mais finalement, c'est plus profond que ça. C'est l'inquiétude qui la ronge. "On ne peut plus jamais s'endormir serein comme avant. Et je réalise à quel point ma sensibilité s'est exacerbée", dit l'ex de Christian Karembeu. Alors qu'elle a connu une seconde carrière dans le milieu caritatif, Adriana avoue qu'être maman l'éloigne de cette vocation. "Je ne pourrais plus, comme autrefois avec la Croix-Rouge en Afrique, côtoyer la souffrance des enfants. J'en perdrais ma santé mentale !" Heureusement que son mari Aram tempère ses angoisses, lui qui est son roc.

Mais Adriana essaie de se raisonner, elle ne veut pas "surprotéger sa fille". "Elle a hérité de la témérité de mon mari. Comme lui, elle a le courage, le regard franc, peur de rien !"

L'arrivée au monde de Nina a changé la vie du mannequin. D'ailleurs, Adriana Karembeu a voulu passer un diplôme de puériculture après son accouchement : "M'occuper des enfants, c'est complètement mon truc : je ne voulais pas quitter cet univers. Par exemple, dans l'avion, si je vois une mère qui va changer son bébé dans les toilettes, comme je sais que l'endroit est petit et que c'est compliqué, j'ai tout de suite envie de l'aider."