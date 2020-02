Adriana Karembeu affligée : son père refuse de voir sa fille Nina

Depuis le 17 août 2018, Adriana Karembeu est l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Nina. Une maternité tardive qui ne l'empêche pas de nager dans le bonheur, aux côtés de son époux Aram Ohanian, un homme d'affaires d'origine arménienne. Invitée du nouveau podcast de Télé Loisirs intitulé Parents d'abord, le mannequin de 48 ans s'est livrée sur son rôle de maman et a notamment évoqué ses relations difficiles avec son père, qui refuse de voir la petite Nina...

Dépitée, la belle blonde révèle en effet que son père ne souhaite pas avoir de contact avec sa petite fille : "Parfois, j'ai la haine. Mais s'il a envie de la voir, je ne vais pas lui interdire. Sauf qu'il n'a pas envie ! Sinon, il serait déjà là..." affirme-t-elle avant d'assurer que son père "n'a pas changé".

Selon la belle blonde, sa maternité tardive (elle a eu Nina à 46 ans, NDLR), a d'ailleurs une explication très simple : c'est avant tout parce qu'elle a été très perturbée par son enfance compliquée. "Souvent, je me dis que c'est à cause de mon père et de mon enfance, que j'ai mal vécue. J'avais peut-être peur de reproduire ce que j'ai vécu même si ça paraît complètement débile. Quand j'étais enfant, je me suis sentie non seulement pas désirée, mais détestée. Peut-être que ça a joué dans mon inconscient, ça a peut-être une influence...", raconte-t-elle.

Aujourd'hui, traumatisée par ce père violent, tant mentalement que physiquement, ces souvenirs douloureux continuent de hanter Adriana Karembeu, malgré son bonheur retrouvé. "Je le regarde encore autrement. Parfois, la blessure est encore plus profonde quand on a un enfant. Je me mets dans la position de mon père. Je me dis alors : 'Mais comment a-t-il pu ?'. C'est encore plus incompréhensible. C'est encore plus douloureux. La meilleure solution, c'est de ne pas trop y penser, de marcher en avant et de se dire : 'C'est du passé'. C'est comme une cicatrice. Parfois, elle peut saigner. J'ai 48 ans, mais ça fait encore mal...", révèle-t-elle.

Mais exit les mauvaises ondes ! Heureuse comme jamais, Adriana Karembeu est prête à tout donner pour sa petite Nina : "Je suis remplie d'amour. Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point. Ça prend toutes vos tripes, votre corps et vos pensées. Je suis prête à égorger quiconque représenterait un danger pour ma fille. Je suis une louve, un tigre, c'est fou. C'est quelque chose de très animal...", lance-t-elle.