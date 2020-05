Adrien Cachot différent dans Top Chef 2020 : révélations

Dès le premier épisode de Top Chef 2020, Adrien Cachot s'est démarqué du lot. En plus d'avoir montré ses talents culinaires, le membre de la brigade de Paul Pairet a marqué les esprits avec sa personnalité.

Les effusions ? Très peu pour lui ! Le jeune homme de 29 ans ne montre jamais s'il est stressé ou heureux. Difficile donc de complètement le cerner dans le concours. On se souvient notamment de l'épisode au cours duquel il a remporté une épreuve. Alors que son chef de brigade courait partout, fier de son poulain, lui est resté stoïque. Le candidat avait même pris le temps d'aller aux toilettes lors de sa première épreuve dans le concours, une première dans l'histoire de l'émission. Pourtant, Adrien Cachot ne se comporte pas ainsi au quotidien. Interrogé par Télé 7 Jours, il a expliqué : "Je suis chef de mon propre restaurant et, au travail, je suis tout sauf 'en détente'. Ce format de concours est plus du plaisir qu'une réelle source de stress." Une façon de penser qui l'a sans doute aidé, en plus de sa belle cuisine, à aller aussi loin dans le concours.

Adrien Cachot n'avait pas imaginé qu'il se dirigerait vers la cuisine quand il était plus jeune. Ne sachant que faire après le collège, il a suivi cette voie. "J'aimais la liberté que pouvait apporter ce métier. Petit à petit, la cuisine a balayé toutes mes autres passions", a-t-il précisé. Dès l'âge de 15 ans, il a suivi un CAP. Il a passé trois ans chez Nicolas Magie à La Cape en tant qu'apprenti cuisinier et deux ans chez Christian Etchebest à La Cantine du troquet en tant que chef de partie. Il a également été chef cuisinier pour Benoît Gauthier à Paris, avant de devenir chef propriétaire de son restaurant en 2017 baptisé Détour.