Top Chef 2020 : L'épisode 1 en trois moments LOL déjà cultes

Si Adrien est une force tranquille, Justine Piluso est plutôt une pile électrique. La cheffe de 26 ans s'est fait remarquer pour son sourire XXL affiché tout au long de l'émission. Sans oublier son enthousiasme désormais légendaire. Rien, on dit bien rien ne devrait lui enlever sa joie de vivre et sa bonne humeur. Toutefois, elle n'a pas caché qu'elle était quelque peu stressée au début de son épreuve, basée sur le monoproduit. "Quand je vois les chefs, je me sens en ébullition. Je ne veux pas leur montrer qu'ils me déstabilisent, donc je souris", a confié la grande brune. Son stress s'est aussi manifesté par le fait qu'elle a haché ses crevettes avec énergie pendant une éternité, toujours en souriant. Amusé, Philippe Etchebest lui a même demandé quand elle comptait s'arrêter.