Adrien et Élo (Mariés au premier regard) en couple il y a 5 ans : révélations !

Solenne et Romain ne sont pas les seuls candidats de Mariés au premier regard 2020 à avoir flirté avant de participer à l'émission de M6. Mais pour deux autres participants, l'histoire est un peu différente.

Récemment, Mélodie (29 ans) a accordé une interview à Sam Zirah afin de revenir sur son aventure. Après avoir une fois de plus dénoncé le montage ou avoir balancé sur le comportement d'Adrien (31 ans), elle a révélé que son ex-époux avait eu une aventure avec une autre candidate : "Il m'avait expliqué qu'il avait eu une relation plus ou moins courte avec une autre participante de l'émission. (...) Adrien connaissait une autre participante avec qui il avait eu une aventure : Élo, celle qui est avec Rémi. (...) Leur relation date d'il y a bien longtemps. Ils se connaissaient vraiment d'avant et, en discutant, ils ont appris qu'ils participaient tous les deux à l'expérience", avait-elle expliqué. Des déclarations auxquelles le beau brun a enfin réagi.

Le 4 mars, Adrien a organisé une session de questions-réponses afin de répondre aux interrogations des internautes. Et l'un d'eux a clairement demandé s'il était bien l'ex-petit ami d'Élodie. "Nous sommes sortis ensemble un mois il y a cinq ans. Ce n'est pas non plus l'info du siècle", a-t-il écrit. Il a également répondu à une personne qui avait l'impression que la jeune femme et lui avaient des tatouages similaires : "Ça m'a fait beaucoup fait rire. Nos tatouages n'ont rien à voir. Heureusement qu'on n'a pas tous les deux une salamandre sur les fesses."

S'ils se revoient encore aujourd'hui, avec d'autres candidats de la saison, Adrien l'assure : il n'y a plus rien entre eux. De quoi couper court à certaines rumeurs de couple qui auraient pu naître.