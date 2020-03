Adrien (Mariés au premier regard) différent hors caméra ? Mélodie balance

Mélodie a eu bien du mal à faire confiance à Adrien au départ, dans Mariés au premier regard 2020. La gestionnaire de carrières de 29 ans avait un comportement plutôt distant lors du mariage et du voyage de noces. Un comportement que certains téléspectateurs lui ont d'ailleurs reproché. Mais lors d'une interview pour Sam Zirah, la jeune femme a dévoilé l'une des raisons pour lesquelles elle avait eu du mal à lui faire confiance.

"Je trouvais qu'Adrien avait un comportement différent devant les caméras et hors caméra. Exemple : quand on n'était pas filmé, il me disait : 'Mélodie, je comprends tout à fait ton comportement, que tu aies besoin de temps, je le respecterai, c'est tout à ton honneur d'ailleurs, je ne te brusquerai pas.' Et devant les caméras, il se sentait toujours obligé de m'appeler ma chérie, de venir vers moi, d'avoir des gestes envers moi. Je ne comprenais pas et je lui en avais parlé en off. (...) Il m'avait assuré que ce n'était pas le cas", a expliqué Mélodie au journaliste.

La jeune femme est ensuite revenue sur sa dispute avec Adrien lors du voyage de noces. Le conseiller financier de 31 ans lui a reproché son comportement, de quoi faire bondir Mélodie. Il avait ensuite fondu en larmes face à une journaliste lors d'une interview. Un moment que son ex-femme n'a découvert que lors de la diffusion. "Je ne sais pas pourquoi il a pleuré ensuite. Mais il faut savoir qu'il était alcoolisé pendant ce repas. Il avait pas mal bu pendant que je me préparais. C'est pour ça qu'il avait du mal à s'exprimer pendant le repas et que je lui demandais de répéter", a-t-elle révélé.

Également interviewé par Sam Zirah, Adrien a expliqué comment il avait vécu ce moment. "Quand j'ai essayé d'avoir certaines réponses à mes questions, je voyais que Mélodie était assez froide, distante et, en plus de ça, un peu méprisante. Elle était de mauvaise foi aussi. (...) Elle était très autoritaire. Je ne suis pas un exemple, je n'ai pas toujours eu la bonne attitude. Mais la mauvaise foi, j'ai du mal, surtout que je me suis livré, j'ai tout donné pour que ça marche. Et derrière, on me reproche de ne pas avoir fait suffisamment d'effort ou d'être faux-cul. J'ai expliqué. En plus de ça, il y avait un peu de vin sur la table. Pour atténuer mon stress, j'ai pas mal bu", a-t-il confié.

Mélodie a fini par faire des efforts. Mais ce n'était pas suffisant pour Adrien qui a pris la décision de divorcer à la fin du tournage.