Adrien (Mariés au premier regard) : Son ex-relation cachée avec une candidate

L'affaire a fait grand bruit. Le 14 février 2020, Touche pas à mon poste a révélé que Romain et Solenne avaient flirté avant le tournage de l'émission. Des propos sur lesquels les propres intéressés ont réagi depuis, ainsi que la production de Mariés au premier regard. Interviewé par Sam Zirah, le conseiller financier de 31 ans n'a pas souhaité en dire plus sur le sujet. En revanche, il a admis auprès du journaliste qu'il avait aussi eu une aventure avant le tournage.

"Je ne suis pas exemplaire, loin de là. J'ai eu une aventure quelques semaines avant de me marier", a révélé Adrien. Et de préciser que, pour lui, ce n'était pas de la tromperie. Interrogée par Sam Zirah, la gestionnaire de carrière de 29 ans a découvert cette séquence et a assuré qu'elle n'était pas au courant. "Je peux comprendre que ce ne soit pas de la tromperie pour lui. Après, je n'ai pas du tout la même façon de voir les choses", a tout d'abord déclaré Mélodie.

La jeune femme a ensuite fait une révélation qui devrait faire beaucoup parler. Selon Mélodie, Adrien et Elodie - qui s'est mariée avec Rémi lors du tournage de cette saison - ont vécu une petite histoire. "Il m'avait expliqué qu'il avait eu une relation plus ou moins courte avec une autre participante de l'émission. (...) Adrien connaissait une autre participante avec qui il avait eu une aventure : Elo, celle qui est avec Rémi", a-t-elle lancé. Elle ne se souvenait plus des circonstances de leur rencontre et n'a donc pas souhaité en dire plus pour ne pas s'avancer. "Leur relation date d'il y a bien longtemps. Ils se connaissaient vraiment d'avant et en discutant, ils ont appris qu'ils participaient tous les deux à l'expérience", a-t-elle simplement expliqué.

Pour l'heure, Adrien et Elodie n'ont pas encore réagi à ces déclarations.