Adrien (Mariés au premier regard) : "Je suis en couple, mais..."

Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'Élodie, autre participante de Mariés au premier regard 2020. Lors d'une interview pour Sam Zirah, Mélodie a révélé qu'Adrien et elle avaient été en couple. Très vite, le jeune homme a donc réagi à cette annonce. "Nous sommes sortis ensemble un mois il y a cinq ans. Ce n'est pas non plus l'info du siècle", a-t-il écrit. Il a ensuite assuré que l'ancienne épouse de Rémi était une simple amie. Un bon moyen de couper court à certaines rumeurs qui auraient pu naître.