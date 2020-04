Affaire Conclue à la maison : Sophie Davant détaille son idée

Pas question de baisser les bras pour Sophie Davant ! Face à la pandémie de coronavirus, la présentatrice de 56 ans ne compte pas abandonner son émission Affaire Conclue. Interviewée par Le Parisien du 10 avril 2020, l'animatrice a dévoilé sa solution pour faire face à la crise sanitaire : présenter l'émission depuis chez elle ! Dès le 13 avril, l'ancienne protégée de William Leymergie proposera un tout nouveau concept d'émission sur France 2 baptisé Affaire conclue à la maison. "On trouvait dommage de ne pas garder le lien avec nos téléspectateurs. Et intéressant d'être à leur écoute et de voir comment ils vivent ce confinement", explique-t-elle.

L'acheteur aura le droit de l'avoir en main propre plus tard...

Dans cette toute nouvelle émission diffusée à 18 heures, Sophie accueillera en visioconférence "deux familles, un commissaire-priseur et un acheteur par écrans interposés". "Les intervenants et les commissaires-priseurs seront sur Skype, un réalisateur coordonnera l'ensemble depuis une régie et j'aurai une caméra automatique chez moi", confie la maman de Nicolas et Valentine.

Mais comment estimer des objets à leur juste valeur par écrans interposés ? L'ancienne compagne de Pierre Sled indique que le futur acquéreur verra d'abord l'objet en visioconférence mais pourra bien sûr l'avoir entre les mains avant de finaliser la vente. "L'acheteur aura le droit de l'avoir en main propre plus tard avant de finaliser la vente. Il aura l'opportunité de de se désister si l'objet n'est pas dans l'état ou il l'a vu de loin", révèle-t-elle à nos confrères du Parisien. L'occasion de retrouver (enfin !) Pierre-Jean Chalençon, Julien Cohen, Anne-Catherine Verwaerde, Alexandra Morel et Caroline Margeridon pendant leur confinement.