Affaire conclue : Le détail physique d'un célèbre ex acheteur intrigue, il brise le silence...

Entre 2017 et 2022, Julien Cohen a été l'un des acheteurs les plus célèbres de l'émission Affaire Conclue. Depuis son départ du programme en revanche, il se fait beaucoup plus discret dans les médias. Il reste cependant très proche de sa communauté, notamment sur Instagram où il est particulièrement actif. Mais ces dernières semaines, beaucoup de fans se sont questionnés sur son physique, et notamment sur sa chevelure très fournie.

Le 5 avril 2023, l'ancien acheteur star de l'émission présentée par Sophie Davant s'est emparé de son compte Instagram pour faire une mise au point humoristique. En effet, face à cette coupe étonnante, de nombreux internautes ont pensé que le brocanteur avait subi une opération de chirurgie esthétique. Mais que nenni ! "Écoutez d'abord j'ai 56 ans et j'ai tous mes cheveux. Alors il y en a qui peuvent être jaloux. Si c'est des messieurs qui s'interrogent sur ce truc-là dans les commentaires, ne soyez pas jaloux. C'est mes vrais cheveux, je n'ai pas fait d'opération. Je n'ai pas de calvitie", a assuré Julien Cohen dans un premier temps. Selon lui, c'est son régime alimentaire qui serait à l'origine de cette pousse remarquable et très rapide. "On a beaucoup beaucoup de travail alors j'ai décidé d'aller chez le coiffeur une fois tous les deux mois. Et je dois bouffer des aliments certainement qui font que ça pousse beaucoup plus", a supposé l'époux de Karine.