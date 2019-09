Affaire conclue : Rachel Legrain-Trapani émue aux larmes...

Non contente de faire les belles heures des après-midis de France 2, l'émission Affaire conclue s'offre désormais le luxe de la case prime time. L'animatrice Sophie Davant avait donné rendez-vous aux fidèles du programme mardi 10 septembre et parmi vendeurs VIP du jour il y avait Rachel Legrain-Trapani.

La Miss France 2007 était venue vendre une lampe à pétrole héritée de son grand-père, avec la volonté de donner les sous de la transaction à l'association Les Bonnes Fées. "Cette lampe a appartenu à mon grand-père. Il est venu en France en 1950 et il a travaillé trente-trois ans dans les mines. C'est mon héritage. J'ai pas hérité de grands tableaux, de choses qui valent très cher, mais pour moi ça a une valeur symbolique", a confié la reine de beauté de 31 ans. L'estimation était de 100 euros mais les choses ont pris une tournure inattendue...

Les acheteurs autour de la table, dont l'incontournable Pierre-Jean Chalençon, ont alors décidé de faire grimper les enchères afin de donner le plus d'argent possible à l'association représentée par Rachel Legrain-Trapani. Ainsi, le prix est passé à 150 euros puis à 1500 euros puis à 2000 jusqu'à ce que l'acheteur belge Stéphane Vanhandenhoven en propose 2400 euros ! "Et on vous offre la lampe. En vous la rendant, on rend hommage à votre grand-père et à tous ses collègues", a-t-il déclaré.

Émue aux larmes, celle qui est désormais en couple avec le beau Valentin Léonard, a alors rejoint la table des acheteurs pour les remercier de leur gentillesse.

Affaire conclue est arrivée en 4e position des audiences avec 2 millions de téléspectateurs soit 10,8% du public et 8,4% des FRDA-50.

Thomas Montet