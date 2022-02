Affaire Conclue : Un acheteur est grand-père, tendre photo et belle nouvelle après de grands malheurs

Les heures sombres et les galères sont-elles terminées pour Stéphane Vanhandenhoven d'Affaire Conclue ? Il faut croire que oui et heureusement pour lui !

Samedi 5 février 2022, le célèbre acheteur de l'émission Affaire Conclue (France ) a enfin annoncé une bonne nouvelle sur son compte Instagram : il est grand-père ! En légende d'une photo où l'on peut voir une partie du visage de son petit-enfant allongé sur ce qu'on devine être sa maman, le sympathique belge a écrit : "Bonjour bonjour... et bienvenue à Eva que j'aime depuis bien avant même qu'elle ne soit conçue... Félicitations à ma fille Léa et à Valentin, son amoureux. Merci la vie... Bon week-end à tous."

Et il peut en effet enfin remercier la vie pour ce bonheur car le pauvre Stéphane Vanhandenhoven n'a pas connu des moments faciles récemment, loin de là ! Lors des premiers mois de l'année 2021, il avait révélé avoir frôlé la mort. "J'ai fait un infarctus, il n'y a pas tellement longtemps, je voyage beaucoup y compris dans des pays où la Covid est fort présente, et mon cardiologue est intervenu parce qu'il estime que c'était important", avait-t-il révélé en mars à sa collègue et amie Caroline Margeridon lors d'un live Instagram. Un incident cardiaque qui l'a "lessivé" et qu'il a expliqué de la façon suivante : "Tout ça à cause de la clope et d'une surcharge pondérale. Je dois me calmer. J'en suis sorti avec un peu de chance."

Le père de trois enfants âgé de 59 ans a ensuite vécu un terrible drame : la mort de sa mère. C'était juste après Noël – décidément la vie ce lui a pas fait de cadeau – puisque le 29 décembre il avait partagé sa tristesse avec ses abonnés Instagram : "Un deux trois ... Soleil. Je t'aime Maman, écrit-il. Bon voyage..."

2022 offre donc un peu de bonheur à Stéphane Vanhandenhoven, son clan s'agrandit et c'est tant mieux. S'il est le papa de Léa, on sait aussi que l'acheteur a un autre fils, Antoine, lequel mène un train de vie luxueux. Concernant Nathan, le jumeau d'Antoine, on ne sait pas grand-chose.