Stéphane Vanhandenhoven (Affaire Conclue) pleure la mort de sa mère : "Bon voyage..."

En rejoignant les étoiles, la maman de Stéphane Vanhandenhoven laisse derrière elle au moins trois petits-enfants. Le compère de Sophie Davant est papa d'une fille baptisée Léa et de jumeaux, Nathan et Antoine. L'un d'eux, d'ailleurs, suit les traces de son paternel puisqu'il a ouvert la galerie Exupery, en Belgique, dans laquelle il propose de la décoration d'intérieur. "J'ai la chance de travailler depuis cinq ou six ans avec un de mes fils et il m'a entraîné à m'intéresser à des meubles vintage", confiait le brocanteur dans les colonnes du magazine Télé Star. L'affaire se conclut, donc, en famille...