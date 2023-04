Affaire conclue : Un objet pose des questions, l'enchère brièvement interrompue

C'est un fait plutôt inédit qui a eu lieu dans Affaire conclue, lors d'un épisode inédit diffusé lundi 3 avril sur France 2. Le vendeur Roberto a présenté un objet original, à savoir un joli petit bateau. Il s'agissait d'un cadeau qu'avait fait son père à sa mère et que possède sa famille depuis 40 ans. "Il s'agit d'une caravelle, on comprend qu'on est sur un bateau de pirates, on voit à l'arrière tous les attributs des bateaux de pirates : la tête de mort, les deux tibias entrecroisés, ce qui voulait dire : 'lâchez votre bateau, sauvez-vous...'. On voulait impressionner", a expliqué le commissaire-priseur Marc Labarbe.

Ce dernier a par ailleurs tout de suite noté que le bateau portait l'inscription "Peter Pan". "Donc c'est le bateau de pirates de Peter Pan. L'imaginaire des pirates va ré-apparaître au début du 20e siècle et va faire qu'on va réaliser des petits objets décoratifs liés à la piraterie", a-t-il partagé à Roberto. Et d'ajouter, plutôt conquis : "C'est un objet en argent, il est très bien fait, c'est un beau travail, on l'imagine avec un beau nettoyage et c'est un bel objet de décoration". Marc Labarbe a terminé son expertise en estimant l'objet à 300 euros.

Un objet qu'on ne voit pas souvent

Au moment de se présenter aux acheteurs, ces derniers ont été quelques peu dubitatifs, notamment en raison de l'inscription "Peter Pan" qu'ils n'ont pas bien compris. "Il n'y a pas de marque d'orfèvre ?", s'est d'ailleurs étonnée Diane Chatelet. Et comme Roberto ne parvenait pas à répondre à leurs questions, l'expert Marc Labarbe a été appelé en renfort sur le plateau. Chose qui ne se produit presque jamais dans l'émission. Ce fut alors à lui d'apporter des précisions : "Le bateau n'est pas poinçonné, seul le socle l'est, mais je pense qu'il est en argent, lesté parce qu'il est lourd. Donc je pense qu'il est en argent". "Donc, ce n'est pas une certitude ?", lui a demandé Damien Tison. "L'armature est en argent", a confirmé le commissaire-priseur, sûr de lui. Et d'estimer que l'objet avait "une centaine d'années".

Malgré quelques zones d'ombre, le bateau a fait son petit effet puisque tous les acheteurs étaient intéressés pour l'acquérir. Roberto s'en est même sorti avec un petit bonus car il a réussi à le vendre pour 325 euros. Une belle affaire conclue ! "On a bien rigolé, je suis très content de comment se sont passées les enchères", a-t-il réagit. Damien Tison était lui aussi ravi d'ajouter le bateau à sa collection : "C'est un objet qu'on ne voit pas souvent sur le marché donc, petit coup de coeur !"