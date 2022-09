Affaire des frères Pogba : nouvelle déclaration fracassante, un apaisement vraiment possible ?

Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations dans l'affaire impliquant Paul Pogba et son grand frère, Mathias. Depuis la fin du mois d'août, la famille du footballeur de la Juventus de Turin connaît une période très délicate. Également footballeur professionnel, Mathias Pogba a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup de bruit. Il y annonce qu'il va prochainement faire d'importantes révélations concernant son frère, provoquant une véritable bombe médiatique. Depuis, la star de l'équipe de France a affirmé aux enquêteurs être la victime dans cette affaire et une enquête a d'ailleurs été ouverte pour "extorsion en bande organisée et tentative" par la justice française.

Des enquêteurs qui sont déjà au travail depuis plusieurs semaines et on a notamment appris que la mère de Paul Pogba a été interrogée, prenant la défense de son plus jeune fils. Une situation familiale particulièrement compliquée et les spéculations les plus folles continuent de circuler sur cette affaire. Des rumeurs indiquent notamment que Mathias Pogba ferait partie des personnes tentant d'extorquer le star du football, tandis que le journaliste Gilles Verdez pense lui qu'il a été "sous influence", voire "obligé" de faire ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a quelques minutes, l'avocat de ce dernier a tenu à réagir face à ses accusations et il s'est montré très clair.

Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manoeuvre d'extorsion

Dans son communiqué, Me Richard Arbib a tenu à réfuter toute "manoeuvre d'extorsion" de la part de son client, assurant que le problème vient d'ailleurs. "Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manoeuvre d'extorsion à l'égard de son frère, Paul Pogba. Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la Justice, désormais saisie, prendra toute la mesure", indique l'avocat, avant de conclure : "Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux juges d'instruction en charge de ce dossier, le cas échéant".

Réfutant catégoriquement toutes les accusations à son égard, Mathias Pogba tente également de faire un pas en direction de son petit frère, dont on attend désormais la réponse.