Affaire Jubillar : Cédric accuse un voisin de la disparition de sa femme !

Joueur invétéré qui dilapide tout son argent dans sa passion, Cédric Jubillar aime s'amuser, parier mais aussi (et surtout ?) provoquer. À 34 ans, le mari de celle qui a disparu depuis le mois de décembre 2020, Delphine, accumule les coups d'éclats, quel que soit le contexte. Mais il en est un qui révèle une facette manipulatrice du principal suspect dans l'affaire.

Dans Libération, l'attention est portée notamment sur sa relation avec un couple de voisins en particulier. Un ouvrier du lotissement dans lequel les Jubillar habitent est accusé d'avoir volé une "plaque de fer" dans un atelier du coin par des proches de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric. L'homme controversé décide alors de confronter en public ce voisin, deux mois après la disparition de Delphine : "Je veux savoir où est ma femme !" Il sous-entend que la plaque en question a servi à cacher le corps introuvable de son épouse. Une dispute éclate que le présumé coupable enregistre soigneusement, fait passer à sa compagne qui la transmet au magazine spécialisé dans les sombres faits divers, Nouveau détective.

"Vous me demandez s'il a fait courir la rumeur sur le ton de la blague ou s'il était sérieux, je vous réponds que oui, il était sérieux", déclare sur PV le voisin, rapporte Libération. Pourquoi avoir choisi de traîner dans la boue cet homme ? Certainement parce que sa femme Elena (le prénom a été modifié), est une amie de Delphine, dont Cédric s'est souvent moqué avant de les mépriser. Une femme qui s'investit dans les recherches pour trouver une trace de la jeune femme et maman de deux enfants, et qui reprochait à son mari d'avoir "les bottes un peu trop propres" durant les battues, sous-entendant qu'il ne faisait pas beaucoup d'effort...

Provocateur, manipulateur... Cédric Jubillar n'a pas beaucoup de soutien depuis la disparition de celle avec qui il était en procédure de divorce. Cette histoire ne joue pas en sa faveur et s'ajoute à de nombreux propos de son entourage qui le décrive comme un homme agressif et calculateur. Mais aucune scène de crime et aucun corps retrouvé ne permettent de véritablement tirer des conclusions.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.