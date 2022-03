Disparition de Delphine Jubillar : Cédric n'a pas la réponse à une question pourtant toute simple...

Incarcéré depuis le mois de juin 2021 pour homicide par conjoint, Cédric Jubillar clame depuis le début de l'affaire son innocence. Depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, ce peintre-plaquiste et père de deux enfants ne cesse de dire qu'il n'a rien fait à son épouse, l'infirmière Delphine Jubillar. L'enquête avance difficilement depuis plus d'un an, car il n'y a pas de preuves solides pour l'incriminer à ce jour et il reste de nombreuses questions. Même les plus simples n'ont pas de réponses. En effet, lors d'un de ses interrogatoires, auquel Le Journal du dimanche a pu avoir accès, il était particulièrement flou sur la soirée fatidique qu'il a passée avec celle qui va ensuite disparaître sans trace dans la nuit.

Les magistrats ont en effet demandé, lors d'un deuxième interrogatoire qui a eu lieu en décembre 2021, si Delphine Jubillar a dormi avec lui un an plus tôt, le 15 décembre. Il n'en sait rien comme le relate le JDD : "L'artisan plaquiste ne remarque même pas que Delphine s'est 'particulièrement apprêtée' avant d'envoyer, via Snapchat, une photo d'elle en combishort à son amant. 'On ne se regardait plus l'un l'autre', explique-t-il. Il prétend même ne pas savoir si sa femme dormait avec lui ou sur le canapé. 'Quand je dors, je dors', argue-t-il."

De quoi faire planer toujours plus le doute sur les circonstances de la disparition de Delphine Jubillar, partie promener ses chiens tard dans la nuit d'après son époux, une version qui est mise en doute par plusieurs proches. Cédric Jubillar est-il un mari esseulé qui n'arrive pas à comprendre le tourbillon judiciaire dans lequel il s'est retrouvé, conspué par les proches de sa femme, ou un manipulateur, capable d'insulter l'entourage de celle qui voulait divorcer de lui et qui fait tourner en rond les instances judiciaires ?

Les preuves matérielles manquent pour charger un coupable. Des fouilles de grande ampleur ont été organisées, en vain. Son entourage, très soudée, continue des battues régulièrement et honore la mémoire de leur amie. Les analyses de trace de sang dans un véhicule blanc qui seront dévoilées à la fin du mois de mars pourront peut-être permettre d'éclaircir certaines choses.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.