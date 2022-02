Disparition de Delphine Jubillar : le propriétaire de la fameuse voiture a-t-il un alibi ?

L'homme à la voiture blanche a-t-il un alibi ? C'est la question que vont se poser les enquêteurs désormais dans l'affaire Jubillar ! Alors que la jeune infirmière est toujours portée disparue et que son mari Cédric est emprisonné pour son meurtre qu'il nie depuis des mois, le mystère pourrait bien évoluer après la découverte de traces de sang dans le véhicule d'un ami du couple.

Celui-ci, surnommé Jérôme pour préserver son identité, possède selon le Parisien une Peugeot 306 blanche et reconnait que Cédric Jubillar, qu'il avait déjà transporté occasionnellement, pourrait être venu pour lui voler en pleine nuit. Il explique notamment : "Il venait chez moi quand il le voulait, et rentrait chez moi comme dans un moulin (...) Une fois, il est même rentré alors que je dormais et que j'étais dans mon lit pour me demander des produits stupéfiants."

Sa porte d'entrée étant "toujours ouverte", Cédric Jubillar aurait donc pu se débrouiller pour utiliser le véhicule. Cependant, le jeune trentenaire, qui n'habite qu'à 2,5km de chez les Jubillar, a-t-il lui-même un alibi ? Il semble qu'il ne se souvienne plus aujourd'hui de son emploi du temps datant du jour de la disparition de l'infirmière et mère de deux enfants.

Rien de très surprenant, sachant que cette soirée s'est déroulée il y a désormais plus d'un an, en décembre 2020. En revanche, savoir s'il était effectivement chez lui ou chez sa petite amie, dans une commune voisine, pourrait changer les choses pour les inspecteurs qui tentent de comprendre le fin mot de l'histoire. Si le sang est effectivement de Delphine Jubillar, nul doute en tout cas que des recherches plus poussées vont se poursuivre concernant l'emploi du temps et la complicité entre les deux hommes...

Cette découverte fait suite aux confidences que Cédric Jubillar avait fait à son codétenu, Marco. Pendant leurs mois de cellule ensemble, il se serait vanté d'avoir effectivement tué sa femme et d'avoir transporté le corps dans une voiture blanche qui ne serait pas à lui. Pour rappel, Delphine Jubillar n'est pas réapparue depuis mi-décembre 2020. Son mari, qui avait signalé sa disparition, avait parlé d'une balade avec les chiens en pleine nuit, de laquelle elle ne serait pas revenue.

Après d'intenses recherches infructueuses, il a fini par être soupçonné après des déclarations contradictoires. Son fils avait également parlé d'une dispute pendant la nuit fatidique. En plein séparation, le couple avait refait sa vie, chacun de son côté.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à son procès.