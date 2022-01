Affaire Jubillar : Le mystère de la voiture de Delphine enfin élucidé

C'est l'une des histoires qui intriguent le plus les Français ces derniers mois. Mais où peut bien se trouver Delphine Jubillar ? La jeune infirmière de Cagnac-les-Mines reste toujours introuvable, plus d'un an après sa disparition. Si aujourd'hui son conjoint Cédric Jubillar apparaît comme le suspect numéro un pour les enquêteurs, ce dernier continue de clamer son innocence depuis sa cellule de la prison de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne).

L'un des éléments qui intrigue les enquêteurs, c'est la voiture de la jeune mère de deux enfants. L'avocat de Cédric Jubillar, Maître Jean-Baptiste Alary, a été interviewé par les journalistes du magazine Le Nouveau Détective le 26 janvier dernier et il parle justement de ce fameux véhicule qui n'était pas garé dans le sens habituel si l'on en croit un témoin. "En fait, quand Delphine rentrait de son travail à la clinique d'Albi, elle garait sa voiture avec la portière passager côté maison. Mais quand elle revenait de l'école de son fils, elle se rangeait comme les gendarmes l'ont retrouvée : dans l'autre sens", explique l'avocat.

Delphine est en congés et des témoins l'ont vue revenir au volant de sa Peugeot

Pour lui, pas de mystère autour de la voiture donc, surtout compte tenu de la journée du 15 décembre. "Justement, l'après-midi qui précède sa disparition, Delphine est en congés et des témoins l'ont vue revenir au volant de sa Peugeot. Celle-ci était donc garée normalement", assure-t-il.

Pour Maître Alary, le débat est clos, rien d'anormal concernant la voiture de la femme de son client. L'avocat continue d'essayer de faire sortir Cédric Jubillar de prison, mais pour la troisième fois sa demande de mise en liberté a été rejetée. "J'en prends acte (...). A l'issue de l'audition du 11 février, nous formulerons une nouvelle demande de mise en liberté", a répondu son avocat.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.