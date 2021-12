Delphine Jubillar : Imbroglio autour des vêtements qu'elle portait juste avant de disparaître

Toujours aucune trace deDelphine Jubillar depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Maman de deux enfants (Louis et Elyah, 7 ans et bientôt 2 ans), son fils aîné a été auditionné trois fois dans le cadre de l'enquête judiciaire. Placé chez sa tante maternelle Stéphanie depuis que son père a été mis en examen pour homicide par conjoint et incarcéré à la prison de Seysses en juin 2021, le petit garçon a livré de nouvelles informations concernant la tenue de Delphine le soir de sa disparition.

Interrogé par les enquêteurs, le fils de l'infirmière d'Albi a d'abord pensé qu'elle était en pyjama avant de se raviser. "Maman était en pyjama, je crois, moi aussi (...) Ou maman était habillée et moi aussi puisqu'elle m'a dit de mettre le pyjama." Quelques minutes après avoir retrouvé ses esprits, il confie : "Elle avait son pull rouge et son pantalon bleu." Problème, la femme de Cédric Jubillar a envoyé un texto ce soir-là à son amant habillée d'un combishort blanc. Mais aucun moyen de savoir si cette photographie avait bien été réalisée ce jour-là ou bien si Delphine ne s'était pas changée discrètement lorsqu'elle était seule dans sa chambre afin de faire un selfie à son nouvel amoureux.

Désormais sûr de lui, le petit garçon a indiqué que ses parents s'étaient effectivement disputés ce soir-là, a confirmé avoir entendu des "gros mots" et même avoir entendu son père dire à sa maman : "Puisque c'est comme ça, on va se séparer." Cédric avait-t-il découvert les sms que sa femme envoyait à son amant ? Pour rappel, Delphine avait rencontré depuis quelques mois un homme sur le site de rencontres extra-conjugales Gleeden. Surnommé l'"amant de Montauban", l'homme avait également une femme qui avait récemment découvert l'existence de Delphine.

De son côté, Cédric Jubillar clame toujours son innocence et sera entendu une nouvelle fois le 3 décembre 2021 afin de raconter sa dernière soirée avec Delphine.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.