Affaire Delphine Jubillar : Cédric pouvait être très agressif... avec son propre frère !

Pour la première fois, des proches de Cédric Jubillar s'expriment sur le drame qui a frappé leur famille : la disparition de Delphine, l'épouse de cet artisan, au cours d'une nuit de décembre 2020. C'est pour l'émission Ligne rouge de BFMTV, diffusée le 2 mai 2022, que certains membres font part de leur vécu avec l'homme actuellement derrière les barreaux. En effet, il a été mis en détention provisoire au mois de juin 2021 pour homicide par conjoint et s'y trouve toujours près d'un an plus tard, la justice estimant avoir suffisamment d'éléments contre lui pour l'instant. Dans le reportage, une femme évoque notamment son comportement controversé.

Côtoyant régulièrement Cédric Jubillar, cette membre du clan Jubillar raconte l'avoir vu chez elle quand il venait pour fumer du cannabis qu'elle consommait également. Il restait souvent déjeuner, quand le peintre-plaquiste avait des chantiers dans le coin : "C'est là que j'ai commencé à vraiment découvrir la vraie personnalité de Cédric. Très colérique. Je l'ai vu passer du calme à l'extrême, parce que son frère était très franc avec lui. Et il ne supportait pas ça, que son frère puisse lui dire des choses qui... de son couple, de son comportement, de sa façon de parler. Il pouvait être très agressif dans sa manière de parler."

Une attitude qui ressemble à celle qu'ont décrit des proches de Delphine, comme son oncle et sa tante. Ils avaient souligné son agressivité avec sa femme mais aussi avec ses enfants, les paroles odieuses qu'il pouvait tenir envers sa fille Elyah. Des témoignages qui ont pris davantage d'ampleur avec son expertise psychiatrique qui a été versée au dossier et qui le décrit comme une personne également colérique.

Dans la ville de Cagnac-les-Mines où il s'est installé avec sa femme Delphine et fait construire une maison dont il n'a jamais terminé les travaux, Cédric Jubillar avait également une mauvaise réputation. Un de ses rares amis s'est également confié dans ce reportage de BFMTV, admettant qu'il avait une fâcheuse tendance à "s'embrouiller" avec tout un chacun. Une personnalité trouble, entre provocation et agressivité, que les avocats de l'accusation estiment capable de commettre l'irréparable face à son épouse qui lui échappait et voulait refaire sa vie avec un autre.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.