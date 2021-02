Agathe Auproux fait une grande annonce : "Je rejoins la famille l'Oréal"

Les nouvelles sont bonnes pour Agathe Auproux. La chroniqueuse de Cyril Hanouna ajoute une nouvelle corde à son arc, celle d'égérie. C'est sur son compte Instagram que la jolie brune a dévoilé l'heureuse nouvelle ce samedi 6 février 2021 : "Ceci est une annonce officielle - Je rejoins la famille l'Oréal en devenant égérie La Roche-Posay cette année. Marque que j'utilise depuis si longtemps, qui m'a tant aidée pendant ma chimiothérapie et qui sauve encore ma peau aujourd'hui. L'histoire est belle, particulière... Nous allons travailler ensemble pour vous proposer un contenu par mois, du contenu utile, pédagogique, particulièrement pour les peaux les plus sensibles et fragilisées. Merci à Baptiste et à toute l'équipe pour leur confiance, et hâte de vous montrer ce qu'on prépare".

Ses ennuis de santé semblent aujourd'hui loin pour Agathe Auproux. C'est fin 2018 qu'elle avait découvert être atteinte d'un lymphome hodgkinien. Puis, en mars 2019, elle l'annonçait sur Instagram, après avoir décidé de ne pas en parler dans un premier temps. "Je décide de tout révéler parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule ou à en parler, se soigner ou faire des démarches dans ce sens-là, ça vaut le coup. (...) Internet, qui peut être une terre très hostile, s'est révélé être un monde d'amour et de soutien, et de bienveillance. Il y en a quelques uns qui ont pu penser que j'avais fomenté cette histoire de cancer, que ce n'était qu'un vaste buzz... ça m'a beaucoup fait rire", confiait-elle à Konbini à l'époque.

Heureusement, après un traitement éprouvant et 6 mois de chimiothérapie, Agathe Auproux annonçait sa "rémission complète" en juin 2019 : "Après 6 mois de chimiothérapie le cancer est donc parti. Je suis guérie.

Très émue de partager ça avec vous, comme je l'étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer.

Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Cette journée est étrange. On l'a tant attendue".

Aujourd'hui, la chroniqueuse de Balance ton post ! croque la vie à pleines dents. Non seulement elle peut célébrer son nouveau job d'égérie dans le monde des cosmétiques, mais elle est également en couple et amoureuse !