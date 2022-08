Agathe Auproux : grosse inquiétude, un escroc très connu en fuite près de chez elle !

Agathe Auproux a fait part à ses followers d'une situation bien inquiétante, reliée à un sombre fait divers. Sur son compte Instagram, la chroniqueuse de 30 ans qu'on va retrouver sur Brut.fr a raconté l'incident qui remonte au 25 août 2022. Non loin de son lieu de résidence, elle a découvert qu'un automobiliste avait pris la fuite, refusant d'obtempérer à un contrôle routier et renversant deux gendarmes.

Selon le site Objeko, un follower d'Agathe Auproux lui a confié par message privé qu'il y aurait "un escroc" dans sa région à Guéret. Inquiète mais curieuse d'en savoir plus, celle qui a vaillamment affronté un cancer lymphatique en a appris plus sur ce contrôle routier banal qui a mal tourné. Le suspect serait un Britannique activement recherché. Elle réalise qu'elle aurait pu le rencontrer à plusieurs reprises, lors de ses cours de conduite.

Un sombre escroc star de Netflix

Tout a démarré quand des chiens d'élevage détenus par un couple de britanniques à Vidaillat, un village de 180 habitants au sud de Guéret, devaient être transférés vers la SPA sous le contrôle de la DETSPP, chargée entre autres de la protection animale, et de la gendarmerie. C'est alors que, selon la préfecture de la Creuse, au moment où "la gendarmerie demandait à l'un des conjoints de se déplacer à la brigade la plus proche", un homme "a démarré son véhicule puis percuté les deux militaires avant de prendre la fuite".

Selon la maire de la commune Martine Laporte, l'homme, toujours en fuite vendredi, est Robert Hendy-Freegard, a indiqué l'AFP. Le quinquagénaire, arrivé dans le village avec sa compagne en 2015, n'est pas un inconnu. Cet escroc britannique est le héros d'un documentaire The Puppetmaster : leçons de manipulation, diffusé sur Netflix depuis le début de l'année et d'un film de fiction, Rogue Agent, avec James Norton et Gemma Arterton, également sur Netflix. "Cela fait 4-5 ans qu'on sait que c'est une crapule", a raconté à un correspondant de l'AFP, Serge, qui ne veut pas donner son nom, un voisin de la maison de pierres habitée par le couple, aujourd'hui aux volets fermés.

En 2005, Robert Hendy-Freegard avait été condamné par la justice britannique à la prison à perpétuité pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il avait soutiré un total de plus d'un million de livres, en se faisant notamment passer pour espion du MI5, les services secrets britanniques. Il avait été libéré en 2009, après qu'une cour d'appel avait cassé la condamnation pour enlèvements.

À Vidaillat, l'escroc s'était installé avec sa compagne dans une maison isolée, accessible après plusieurs lacets dans la forêt limousine. S'il ne s'y rendait que "très rarement", sa compagne y vivait "totalement recluse" et "complètement sous influence", selon la maire. Son fils et sa fille, nés d'une autre union, pensaient leur mère disparue, jusqu'à la diffusion du documentaire. Selon la mairie, l'élevage canin "illicite" du couple abritait près de 30 chiens en cages et était visé par plusieurs signalements de la municipalité depuis deux ans.