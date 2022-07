Agathe Auproux confrontée à un fan "obsessionnel" : moment de gêne...

La célébrité n'est pas toujours une partie de plaisir. Certaines stars sont ainsi confrontées, au fil de leur carrière, à des fans parfois déséquilibrés. Agathe Auproux, ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste désormais animatrice d'Un jeune, une solution sur C8, en témoigne. Lundi 25 juillet 2022, elle se saisit de son compte Instagram afin de partager son expérience plutôt inattendue.

C'est en story que la jolie brune de 30 ans a fait la triste révélation. Elle a ainsi partagé une question reçue par l'une de ses proches, une certaine Transformed Girl comme nommée sur Instagram qui est présentée comme coach sportive de la star du petit écran. "As-tu déjà pécho Agathe Auproux ?", la questionne alors un internaute. Une interrogation à laquelle elle ne répond pas, mais se contente de mettre un smiley en larmes. Cette story est partagée par la belle brune à lunettes, qui tient alors à s'expliquer. "Je suis suivie par une personne particulièrement obsessionnelle qui envoie des messages à toute ma famille/mes amis/aux gens qui m'ont croisée une fois dans leur vie", déclare alors la jeune femme, qui a souffert d'un cancer.

Une autre mauvaise expérience

Par le passé, Agathe Auproux a déjà vécu d'autres expériences similaires. En mars 2021, en plein confinement en début de crise sanitaire liée à la Covid-19, elle s'est retrouvée nez-à-nez avec un fan alors qu'elle faisait ses courses. Peu disponible ce jour-là, la brunette a déclenché la colère de son interlocuteur. "Je sors du Casino, toujours le téléphone à l'oreille, donc clairement en pleine conversation... Le mec m'attendait à la sortie du magasin. Il m'aborde en me sautant dessus, sans bonjour, ni rien : 'AGATHE AUPROUX !! Ah c'est bien vous Agathe Auproux !'. Je le regarde, je lui dis 'Oui, désolée Monsieur mais je n'ai vraiment pas le temps, je suis au téléphone avec ma maman là' et je ne m'arrête pas", avait-elle raconté. C'est alors que l'homme s'agace : "Il commence à hausser le ton. 'Ah ouais ??? Je vais le dire à Cyril ! Vous êtes comme ça vous ? Aussi désagréable ??'. (...) Je l'entends limite m'insulter et surenchérir plus je m'éloigne". Une mauvaise expérience pour la belle qui indiquait toutefois être prête à "échanger et faire un selfie" avec ce fan, dans "un contexte différent".