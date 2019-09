Agathe Auproux guérie du cancer : Son astuce pour dissimuler sa perte de cheveux

Ses ennuis de santé sont désormais derrière elle. Agathe Auproux a donc fait son grand retour dans Touche pas à mon poste (C8) début septembre. Et, pour que le public ne remarque pas qu'elle a perdu beaucoup de cheveux lorsqu'elle était atteinte d'un cancer, la chroniqueuse de 27 ans a trouvé une petite astuce qu'elle a dévoilée à ses abonnés sur Instagram, lundi 9 septembre 2019.

Ses admirateurs ont donc découvert qu'elle utilisait des extensions. "C'est une espèce de barrette qui se clipse et se déclipse. Ça n'agresse pas du tout le cuir chevelu, ça se fixe dans les cheveux. J'en mets une de chaque côté, parce qu'il me manque vachement de masse sur le côté. (...) J'en ai une qui part d'oreille à oreille", a expliqué celle qui travaille également dans l'émission Balance ton post. Agathe Auproux a ensuite confié qu'elle avait encore "quelques lacunes capillaires", même si ses cheveux avaient bien recommencé à repousser.

"Ce ne sont pas des extensions, donc mon cuir chevelu n'est pas agressé et mes petits cheveux peuvent continuer à pousser en toute sérénité. D'un point de vue esthétique, en termes de confiance en moi, je suis bien plus heureuse avec ces petits clips. Et c'est du cheveu naturel, donc c'est vraiment très beau. Je ne savais même pas que ça existait, ça change ma vie", a conclu la jeune femme.

C'est en mars dernier qu'Agathe Auproux avait révélé être atteinte d'un lymphome. Elle avait indiqué qu'elle suivait une chimiothérapie, perdait ses cheveux et avait un cathéter. Par la suite, elle avait partagé son combat avec ses fans sur les réseaux sociaux. Six mois après l'annonce du diagnostic, elle annonçait une excellente nouvelle : sa rémission. "'Rémission complète', a dit le médecin ce matin. Après 6 mois de chimiothérapie, le cancer est donc parti. Je suis guérie. Très émue de partager ça avec vous, comme je l'étais quand je vous avais annoncé être atteinte de ce cancer. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Cette journée est étrange. On l'a tant attendue", avait-elle notamment écrit le 24 juin 2019 sur Instagram.