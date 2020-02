Agathe Lecaron agacée : après de vives critiques, elle riposte en direct

Malgré le caractère bienveillant de l'émission, La Maison des maternelles (France 5) ne fait pas tout le temps l'unanimité auprès des internautes. Destiné aux jeunes ou futurs parents, le programme aborde de nombreux thèmes autour de la grossesse, de la puériculture et du bébé en général. Des sujets parfois sensibles mais toujours appréhendés par l'animatrice Agathe Lecaron (46 ans) dans l'enthousiasme et la bonne humeur. Le 4 février 2020, Marie Perarnau a livré une chronique sur les techniques de portage des bébés qui a fait débat sur Twitter.

Jeudi 6 janvier, l'animatrice était donc de retour à l'antenne avec sa chroniqueuse et les deux femmes n'ont pas hésité à riposter en jouant la carte de l'humour. "Le meilleur portage !" a déclaré Marie Perarnau en portant un bébé en plastique sur ses épaules. Immédiatement, Agathe Lecaron a renchérit : "Je ne suis pas sûre qu'on doive conseiller ça, d'autant plus qu'on s'est déjà fait détruire et dézinguer sur les réseaux..."

Ni une, ni deux, la chroniqueuse en a profité pour adresser un message aux internautes malveillants : "Oui, d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous les petits messages sympathiques que j'ai reçu suite à mon tuto", a-t-elle lancé en souriant. Visiblement très agacée, la chroniqueuse ajoute : "Je le précise une millième fois, je ne suis pas monitrice de portage. Mon objectif de vie est de vous faire découvrir différents produits qui existent pour vous faciliter le portage, non pas de faire des noeuds parfaits...", explique-t-elle avant d'encourager les téléspectateurs à se diriger vers des professionnels.

Sidérée par ce manque de tact de la part de certains téléspectateurs, Agathe Lecaron a tenu à réclamer plus de gentillesse envers l'équipe de l'émission et ses invités : "Je voudrais juste vous dire qu'en fait, ici, et dans les périodes qu'on vit de maternité, parentalité, on est déjà fragiles et donc en fait, il n'y a que de la bienveillance. On peut se dire les choses, vous pouvez dire ce que vous pensez mais gentiment...", déclare la maman de Gaspard (né en 2014) et Félix (né en 2016), une expression d'ironie très marquée sur le visage.

Les téléspectateurs sont désormais prévenus : on ne cherche pas Agathe Lecaron !