Agathe Lecaron prête à abandonner "Les Maternelles" ? La vérité sur la rumeur...

Depuis quelques jours, des rumeurs prêtent à Agathe Lecaron une envie de quitter son émission fétiche Les Maternelles (qu'elle anime depuis mai 2016). Interrogée sur ce potentiel départ par Eric Dussart sur RTL, la journaliste de 48 ans a pu enfin remettre les points sur les i concernant son hypothétique démission de France 2. "Je suis très contente que vous me posiez cette question parce que d'abord j'ai senti qu'il y avait énormément de monde qui se précipitait à la porte de mon studio...", a-t-elle commencé, lors de son passage à la radio avec Julia Vignali samedi 19 mars 2022. "Déjà des remplaçantes !" s'est alors amusé l'animateur.

Prête à enfin dévoiler sa vérité, elle a confié : "Lors d'une interview, on m'a demandé si je pensais à celles les animatrices NDLR) qui allaient me succéder. J'ai dit évidemment que la marque était plus forte que l'animatrice. L'histoire l'a prouvé donc oui un jour je ne sais pas si je représenterai encore les mères de France. Quand j'aurai 50 ans par exemple, bon bah c'est à la fin de la saison prochaine peut-être qu'il sera temps que je me pose la question : Pour dans quinze ans', ai-je ajouté. Eh bah les 'pour dans 15 ans' n'a pas été écrit ! Donc forcément."