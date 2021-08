Benjamin Muller et Céline Kallmann parents de trois enfants : le couple marqué par un récent drame

Le 4 juin 2021, Céline Kallmann, la femme du journaliste Benjamin Muller, a vécu l'un des pires drames que peut vivre une femme. Déboussolée, la journaliste de RMC a annoncé avoir fait une fausse couche via son compte Instagram et a partagé les instants glaçants où elle a compris que son bébé était mort. En couple avec le journaliste de l'émission La maison des maternelles, elle raconte : "Le matin, j'ai senti que quelque chose avait changé. Quand j'ai soulevé la couette, j'ai vu du sang, beaucoup de sang sur mon pyjama blanc. Et j'ai su, j'ai su que c'était fini..."