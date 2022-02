Agnès Buzyn : Le mari de l'ex-ministre menacé de décapitation

C'est un couple dans la tourmente depuis la crise de la Covid-19 que forment Agnès Buzyn et son époux Yves Lévy. D'après les informations du Point, alors que l'ancienne ministre de la Santé est placée sous la protection du SDLP depuis quelques mois, son mari, ex-patron de l'Inserm (institut national de la santé et de la recherche médicale) jusqu'en 2018, a porté plainte car il a fait l'objet de menaces de décapitation, d'après le site de l'hebdomadaire. Une enquête est en cours, menée par la sous-direction antiterroriste (SDAT) de la Direction centrale de la police judiciaire.

En ce mois de février, Yves Lévy a reçu deux messages, rédigés par un individu de 44 ans, né en France mais domicilié en Suisse. Il est déjà connu des services de police mais les enquêteurs ne sont pas sûrs du nom de l'auteur de ces mails. "Si une vidéo reprenait des images du directeur des ressources humaines d'Air France bousculé par des salariés mécontents, elle était commentée ainsi : 'La vidéo montre ce qu'il risque de t'arriver dans le meilleur des cas' et sur la seconde vidéo 'ce qu'il risque de t'arriver dans le pire des cas', ces dernières images montrant une scène de décapitation à la guillotine", précise Le Point.

La crise sanitaire qui a éclaté en mars 2020 a eu d'importantes répercussions sur Agnès Buzyn et son mari. Victimes d'insultes antisémites de la part de la fachosphère et des complotistes, ils font également partie des cibles de celles et ceux qui ont critiqué la communauté scientifique et les décisions du gouvernement à l'époque. A l'aube de la pandémie, elle a quitté le gouvernement après le retrait de Benjamin Griveaux de la campagne pour les élections municipales de 2020 à Paris, afin de lui succéder comme tête de liste LREM, en vain. Il y a un an, elle est devenue l'envoyée du directeur général de l'OMS pour les affaires multilatérales. Le professeur Lévy est quant à lui un spécialiste du VIH et ce qui lui a valu le plus d'attaques est certainement "sa participation à la création du laboratoire de Wuhan en Chine en 2017, inauguré la même année par Bernard Cazeneuve alors Premier ministre", ajoute Le Point.

Dans cette situation délicate, le couple peut compter sur le soutien de sa famille : l'hématologue de profession est mère de deux garçons nés de son premier mariage avec Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil. L'un d'eux est Lucas, marié à Nelly Auteuil, fille de Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart. Avec Yves Lévy, elle a un autre enfant, Alexandre, né en 2000.