Agnès Jaoui maman : très rare apparition de sa fille Lorranie, 19 ans déjà !

Elle a pris un long moment pour se recueillir, endeuillée par la mort de Jean-Pierre Bacri... mais il est temps de reprendre du service. Tête d'affiche de Compagnons, le dernier film de François Favrat, Agnès Jaoui assure la promotion du long-métrage et a accepté de prendre la pose pour le magazine Causette en cette occasion. La jolie surprise, c'est que la comédienne l'a fait en compagnie de sa fille Lorranie, que l'on ne voit qu'en de rares occasions. La jeune fille, âgée de 19 ans, a l'air plus épanouie que jamais dans les bras de sa maman. Le temps file et la voilà déjà si grande !

L'adoption est long parcours au cours duquel on doit faire plusieurs deuils

Il aura fallu de longs mois de patience, pour Agnès Jaoui, avant de devenir mère. L'actrice, qui s'était lancée dans une démarche d'adoption, avait appris qu'elle allait pouvoir agrandir la famille en 2012, alors qu'elle se séparait à peine de Jean-Pierre Bacri. Tout droit venus du Brésil, Lorannie et Loran, aujourd'hui âgés de 19 et 20 ans, sont issus d'une même fratrie. Ils ont pu évoluer ensemble sous la protection de leur maman adoptive. "L'adoption est long parcours au cours duquel on doit faire plusieurs deuils, avouait-elle cette même année dans les colonnes de Paris Match. Je n'ai pas choisi d'adopter des enfants grands, je voulais des enfants. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est encore plus long et plus compliqué d'en avoir des petits... Donc j'ai fini par prendre cette décision, car j'avais déjà attendu huit ans."