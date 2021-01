Obsèques de Jean-Pierre Bacri : Agnès Jaoui fait ses adieux à son "âme soeur"

Dans l'intimité, les proches de Jean-Pierre Bacri se sont réunis le 26 janvier 2021, à Paris, pour ses obsèques. Famille et amis se sont retrouvés au crématorium du cimetière du Père Lachaise, un peu plus d'une semaine après le décès du comédien et scénariste. Ce dernier est mort le 18 janvier des suites d'un cancer, à l'âge de 69 ans.

Difficile à reconnaître sous son bonnet, son masque et son écharpe, Agnès Jaoui était bien sûr présente. L'actrice et réalisatrice était non seulement la partenaire privilégiée de Jean-Pierre Bacri, mais elle a également été sa compagne entre 1987 et 2012. Ensemble, les "Jabac" (surnom qu'ils devaient au réalisateur Alain Resnais) avaient co-écrit deux pièces de théâtre et plusieurs films primés : Un air de famille (1996), On connaît la chanson (1997), Le Goût des autres (2000), Au bout du conte (2013), Place publique (2018)...

"Je ne serais pas arrivée là, bien sûr, si je n'avais pas rencontré Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui avait-elle confié au Monde, le 17 janvier dernier, en parlant de son "âme soeur". Voilà quelqu'un qui exprimait ce que je ressentais sans même me l'être formulé ; qui avait des réflexions qui me percutaient, me soulageaient, témoignaient de valeurs communes, d'un rapport au bien et au mal que je partageais, avec une conviction qui m'émerveillait car elle était si singulière !" Les deux auteurs et comédiens étaient restés proches malgré leur rupture.

Parmi les autres personnalités présentes mardi aux obsèques du comédien, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau ont fait une apparition remarquée en arrivant main dans la main. L'humoriste avait donné la réplique à Jean-Pierre Bacri dans la comédie dramatique Parlez-moi de la pluie, co-écrite et réalisée par Agnès Jaoui en 2008.