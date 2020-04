Ahmad (Koh-Lanta 2020) vu par un médecin : ce que le montage n'a pas montré

Ahmad a été éliminé de Koh-Lanta 2020 le 10 avril. Ses stratégies et le fait de ne pas être un grand sportif ont visiblement eu raison de sa participation. Interviewé par Purepeople.com, l'entrepreneur est revenu sur un passage survolé au montage. Lors de l'épreuve d'immunité qui était, entre autres, un parcours du combattant, on a pu voir Ahmad tenter d'aller au bout, chercher à franchir une palissade et, à la fin du jeu, on entend une voix off dire qu'il a demandé à voir le médecin. Puis, plus rien. Forcément, on a voulu en savoir plus et on lui a demandé clairement ce qu'il s'était passé. Et comme toujours, Ahmad a répondu avec franchise.

"Je sais qu'on ne peut pas tout mettre dans le montage, mais voilà, cette épreuve était très exigeante, très compliquée. Il faut savoir que je suis allé jusqu'au bout du parcours du combattant. Dans le montage, on ne me voit pas franchir la palissade, mais j'y arrive et je vais au bout du parcours. J'ai vu un médecin ensuite, car je n'en pouvais plus. J'étais complètement épuisé. À ce stade du jeu, je devais déjà avoir perdu 10 ou 12 kilos. L'épreuve est hyper dure, j'ai tout donné... je n'en pouvais plus, je me suis écroulé", nous raconte-t-il.

La suite est très drôle puisqu'on apprend que la réputation de stratège d'Ahmad est telle que "certains ont pensé que c'était une stratégie". "Je n'y avais pas pensé, mais avec le recul je me dis que ça aurait été une bonne idée ! Je suis vraiment bête... J'aurais dû utiliser ça pour esquiver le Conseil", réagit-il. Et c'est vrai que cela aurait pu le sauver de l'élimination ! Mais Ahmad, à ce moment-là, était si mal qu'il n'y a même pas pensé : "J'étais dans un tel état... je ne pouvais pas réfléchir. J'avais la tête qui tournait. J'étais vraiment au bout... Mais je suis bête, j'aurais dû utiliser ça..."

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.