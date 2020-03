Ahmad (Koh-Lanta) en contact privilégié avec un ex-aventurier avant le tournage

Les aventuriers de Koh-Lanta forment une grande et belle famille. Et ça, Ahmad l'a bien compris avant même de s'envoler pour les îles Fidji ! Alors qu'il s'apprêtait à tourner l'édition L'Île des héros, ce gérant d'une chaîne de kebabs à Lyon était en contact avec une ex-star du programme : Marc. L'aventurier vainqueur de la saison 14 en 2015 s'exprime auprès de nos confrères de TV Magazine.

"Il se trouve que je connais Ahmad depuis un certain temps, c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui a le sens de la stratégie. Je lui avais donné quelques informations pour qu'il réussisse son casting et j'étais en contact avec lui avant qu'il parte aux Fidji pour tourner sa saison de Koh-Lanta", lance Marc Rambaud. Lors d'une conversation, Ahmad a confié à l'aventurier ses difficultés dans l'eau. "Quand il m'a dit qu'il ne savait pas bien nager, je l'ai incité à se donner les moyens d'être opérationnel en prenant des cours particuliers intensifs et quotidiens de natation, raconte-t-il. Mais il a préféré faire autrement."

Un choix que Marc Rambaud ne comprend toujours pas : "Je n'aurais jamais pu partir pour Koh-Lanta en étant moyen à la nage. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Même lorsque vous êtes bien préparé, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un grain de sable dans les rouages qui va tout remettre en question. Vous devez être capable de prévoir la moindre des situations."

Si Ahmad n'a pas écouté les recommandations de son camarade expérimenté, peut-être saisira-t-il ses conseils sur la gestion des critiques. "Après la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison, j'ai échangé des messages avec Ahmad, lance Marc. Il me faisait part des critiques qu'il lisait sur les réseaux sociaux. Je lui ai répondu qu'il fallait qu'il se blinde, sinon il allait perdre son sang-froid comme cela a pu m'arriver en 2015." Celui qui avait balancé le nom du prochain éliminé a proposé à Ahmad de "laisser tomber les réseaux sociaux". Un conseil "qu'il ne suivra certainement pas", regrette Marc.

Rendez-vous dès 21h sur TF1 vendredi 13 mars 2020 afin de suivre les aventures d'Ahmad et ses camarades dans Koh-Lanta, l'île des héros.