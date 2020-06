Aïda Touihri, maman discrète : rare photo complice avec sa fille

Cette complicité avec sa petite Jenna, née de ses amours avec l'ancien athlète désormais coach et consultant sportif Bouabdellah Tahri, Aïda Touihri l'a aussi certainement avec ses autres enfants qui ont pour marraine sa célèbre amie Mélissa Theuriau. Car l'animatrice est également maman de deux garçons, Adam (14 ans) et Elouan (11 ans), fruits de sa relation avec son ex-compagnon. Un mystérieux homme d'affaires, présenté comme un diplomate français ayant été muté en Algérie et dont Aïda Touihri s'est séparée après plus de dix ans d'amour. Durant cette relation, la belle brune avait d'ailleurs suivi son chéri à Alger, enchaînant des allers-retours réguliers vers Paris, où elle assurait son travail de journaliste. Jusqu'en 2012 du moins où Aïda Touihri a pris la décision de quitter Le 12:45 de M6 pour une vie de famille plus épanouie. "C'est un post très accaparant. Je suis ravie aujourd'hui de leur consacrer plus de temps", avait-elle déclaré à l'époque à nos confrères de VSD.

C'était l'une des rares fois où elle s'est exprimée sur sa vie privée. Elle reste pourtant très attachée à ses racines tunisiennes. Aïda Touihri est la troisième d'une fratrie de huit enfants et, alors qu'elle avait fait de ses convictions religieuses son jardin secret, elle avait tenu à prendre la parole après les attentats du 13 novembre 2015. "Mes parents, et j'en suis fière, m'ont inculqué des valeurs, donné une éducation musulmane, des clefs pour comprendre ce monde de fou dans lequel on vit, avait-elle lancé sur le plateau du Grand 8. Ce qui m'intéresse, c'est de transmettre les messages de paix que je lis dans l'islam." Une prise de parole exceptionnelle au vu des événements pour celle qui, encore aujourd'hui, préserve son intimité.