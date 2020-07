Aishwarya Rai touchée par le coronavirus : la star indienne hospitalisée

L'état de santé de Aishwarya Rai s'est dégradé, au point que la star indienne de 46 ans a dû être hospitalisée, tout comme sa fille de 8 ans, Aaradhya. Toutes les deux testées positives au coronavirus il y a près d'une semaine, elles ont été admises dans un hôpital de Bombay ont rapporté plusieurs médias le 17 juillet 2020.

Aishwarya Bachchan et sa fille s'étaient placées en quarantaine à leur domicile mais ont dû être transférées à l'hôpital après avoir fait état de "difficultés à respirer", a précisé le Times of India. "Elles vont bien", a fait savoir à l'agence de presse Press Trust of India une source à l'hôpital où se trouvent déjà le mari de l'ancienne Miss Monde, l'acteur Abhishek Bachchan, et son beau-père et légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan.

Abhishek Bachchan et son père avaient été infectés par la Covid-19 avant que Aishwarya Rai et Aaradhya ne soient à leur tour touchées. C'est un responsable de la Brihanmumbai Municipal Corporation - l'organe civique de la ville de Bombay - qui avait fait lumière sur l'état de santé d'Aishwarya Rai. Dans la foulée, son époux avait évoqué la situation sur les réseaux sociaux. "Aishwarya et Aaradhya ont également été testées positives au Covid-19, avait-il indiqué. Elles resteront en quarantaine à la maison. Le BMC a mis à jour leur situation et fait le nécessaire. Pour le reste de la famille, y compris ma mère, le résultat est négatif. Merci à tous pour vos voeux et vos prières."

Aishwarya Rai a été couronnée Miss Monde en 1984 et fait ses débuts au cinéma à la fin des années 1990. Elle a fait de nombreuses apparitions sur le tapis rouge du Festival de Cannes, en tant qu'égérie L'Oréal Paris, devenant progressivement un des visages de Bollywood les plus connus à l'étranger.