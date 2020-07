Aishwarya Rai : L'actrice et sa petite fille de 8 ans victimes du coronavirus

Coup dur pour la famille, dont les membres sont touchés un à un par le coronavirus. Le samedi 11 juillet 2020, la superstar du cinéma indien Amitabh Bachchan a annoncé qu'il était victime de la pandémie du Covid-19 sur son compte Twitter et qu'il avait été "envoyé à l'hôpital". Dans son message, le comédien de 77 ans priait tous ceux qui l'avaient côtoyé ces dix derniers jours de se faire tester au plus vite. Or, son fils Abhishek Bachchan a lui aussi été contaminé... ainsi que son épouse, l'actrice et ancienne Miss Monde 1984 Aishwarya Rai et leur petite fille de 8 ans, Aaradhya.

C'est un responsable de la Brihanmumbai Municipal Corporation - l'organe civique de la ville de Bombay - qui a fait lumière sur l'état de santé d'Aishwarya Rai. Dans la foulée, son époux a évoqué la situation sur les réseaux sociaux. "Aishwarya et Aaradhya ont également été testées positives au Covid-19, a-t-il rappelé. Elles resteront en quarantaine à la maison. Le BMC a mis à jour leur situation et fait le nécessaire. Pour le reste de la famille, y compris ma mère, le résultat est négatif. Merci à tous pour vos voeux et vos prières."

Reine de beauté, Aishwarya Rai est devenue l'une des représentantes du cinéma indien dans le reste du monde, en obtenant notamment le premier rôle dans la comédie Coup de foudre à Bollywood en 2004 - et en apparaissant régulièrement au Festival de Cannes. Quant à son beau-père, Amitabh Bachchan, c'est une véritable légende en Inde. Il a même été élu "acteur du millénaire" dans un sondage en ligne de la BBC en 1999. L'idée même qu'il puisse disparaître est intolérable pour beaucoup. Tous les 11 octobre, une foule immense se précipite au pied de son domicile pour son anniversaire... une tradition qui, espérons-le, durera encore longtemps. Mais les nouvelles sont rassurantes. Comme son fils Abhishek l'a expliqué, ils ont été tous deux admis à l'hôpital "pour des symptômes légers". Ouf...