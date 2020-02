Al Pacino : Grosse chute sur le tapis rouge des BAFTA

Mais que s'est-il donc passé sur le tapis rouge des BAFTA ? Le 2 février 2020, Al Pacino a fait une lourde chute alors qu'il venait d'arriver au Royal Albert Hall de Londres pour assister aux British Academy Film Awards. Une mésaventure malheureusement immortalisée par les nombreux photographes présents sur place.

Lunettes rondes sur le nez et baskets aux pieds, la star américaine de 79 ans a trébuché la tête la première sur les escaliers menant à l'entrée du monument. Bien que rapidement aidé et soulevé par plusieurs personnes à ses côtés, l'acteur et réalisateur a laissé voir une grimace de douleur en se tenant le genou... Pourvu qu'il y ait finalement plus de peur que de mal !

Dimanche soir, Al Pacino était nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le film The Irishman, réalisé par Martin Scorsese. Un thriller dans lequel il donne notamment la réplique à Robert De Niro et à Harvey Keitel. Cette saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre, qui dure plus de trois heures, est disponible sur Netflix depuis novembre 2019.

En compétition face à Tom Hanks, Anthony Hopkins ou encore Joe Pesci, la star du Parrain a finalement assisté au sacre de Brad Pitt, une nouvelle fois récompensé pour son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. Un trophée qui vient s'ajouter à son Golden Globe et à son SAG Award reçu en janvier dernier. Reste à voir s'il ajoutera un Oscar à sa collection après la cérémonie prévue le 10 février prochain à Los Angeles.