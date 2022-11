Alain Barrière veuf sans le savoir : sa fille lui a caché la mort de sa mère pour une touchante raison

Alain Barrière a rencontré la femme de sa vie à 40 ans. Alors qu'il n'y croyait plus, il avait croisé la route d'Agnès Cohen-Solal, une danseuse dont il était tombé éperdument amoureux. Lui qui d'habitude était entouré de nombreuses jeunes groupies qu'il n'aimait jamais véritablement, le chanteur avait enfin trouvé une femme qui faisait battre son coeur.

"Lorsque le succès est au rendez-vous, les femmes sont plus faciles à séduire. J'ai vécu pas mal d'expériences mais, à 38 ans, je me suis dit : 'Ça suffit, maintenant tu attends, elle va finir par arriver la femme de ta vie'", avait-il confié à France Dimanche. En 1975, l'interprète du titre Elle était si jolie se fait enfin passer la bague au doigt pour son plus grand bonheur. Par la suite, le chanteur a été très heureux au côté de son épouse. "Heureusement qu'elle était à mes côtés pendant toutes ses années, dans les bons moments comme dans les épreuves", avait-il ajouté.

Père de Guénaëlle, le chanteur avait soutenu sa femme lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Malheureusement cette maladie lui fut fatale et Agnès est morte au début du mois de décembre 2019. Pour le préserver, sa fille a préféré ne rien lui dire et garder le secret sur son décès. Consciente du lien très particulier qu'il existait entre son père et Agnès, Guénaëlle avait eu très peur que cette mauvaise nouvelle ne l'achève, lui qui avait été victime de quatre accidents vasculaires cérébraux les mois précédents.

Ils étaient malades tous les deux

L'avocate, inscrite au barreau de Paris confiait ainsi sur le plateau de Ça commence aujourd'hui en septembre 2022 : "Sur la fin ils étaient malades tous les deux, maman ne supportait pas que mon papa la voit souffrir et inversement.". Agnès a été inhumée à La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, sans que son mari ne puisse lui dire adieu.

Douze jours après le décès de sa femme, Alain Barrière décède le 18 décembre 2019 en Bretagne, à l'âge de 84 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Ses obsèques ont eu lieu le 23 décembre en l'église de La Trinité-sur-Mer, son village natal.