Alain Barrière : Sa femme Anièce est morte, personne ne l'a prévenu

C'est une triste nouvelle dont il ignore l'existence. Alain Barrière, dans un état de santé critique, vient de perdre sa femme Anièce. Le chanteur de 84 ans avait épousé son amour il y a près de quarante-cinq ans, en 1975. Hélas, diagnostiquée d'un cancer du pancréas il y a quelques mois, elle a lutté en vain jusqu'à ce que la maladie l'emporte – selon les informations du magazine France Dimanche. Elle avait 68 ans.

Mort d'Anièce Barrière : pourquoi Guénaëlle n'a rien dit à son père ?

Les mauvais coups du sort s'enchaînent au sein de la famille. Victime de trois accidents vasculaires cérébraux, se déplaçant en fauteuil roulant depuis des années, Alain Barrière est retourné à l'hôpital en novembre dernier après une quatrième attaque. C'est pourquoi sa fille Guénaëlle a préféré l'épargner, ne lui annonçant pas la mort d'Anièce. L'avocate, inscrite au barreau de Paris, craignait tout simplement que cette tragédie le tue. Le 10 décembre 2019, Anièce a été inhumée à La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, sans que son mari ne puisse lui dire adieu. Le couple vivait près de Houdan.

Heureusement qu'elle était à mes côtés pendant toutes ses années

"Lorsque le succès est au rendez-vous, les femmes sont plus faciles à séduire. J'ai vécu pas mal d'expériences mais, à 38 ans, je me suis dit : 'Ça suffit, maintenant tu attends, elle va finir par arriver la femme de ta vie'", racontait-il à propos de sa jolie histoire. La patience aura fait des miracles puisqu'à 40 ans, Alain Barrière a croisé la route d'Anièce, une charmante danseuse qu'il n'a plus jamais quittée. "Heureusement qu'elle était à mes côtés pendant toutes ses années, dans les bons moments comme dans les épreuves" précisait-il à France Dimanche. Son dernier voyage s'est hélas fait en solitaire...