Alain Bernard séparé de Laure Manaudou, une rupture douloureuse : "Inutile de se battre"

Alain Bernard a beaucoup fait pour la natation française. Double médaillé d'or olympique, le colosse aux yeux bleus a permis l'essor d'une génération incroyable de talents. De Frédérick Bousquet à Camille Muffat en passant par Florent Manaudou, il a pavé la route à de nombreux champions. Aujourd'hui retraité depuis 2012, le natif d'Aubagne a décidé de sortir son autobiographie à 38 ans, pour raconter son histoire.

Au-delà des exploits sportifs qui ont marqué sa vie, Alain Bernard a aussi fait parler de lui pour ses histoires amoureuses. En couple avec Coralie Balmy pendant une courte période, il a également fait une révélation très surprenante dans son autobiographie. Il évoque une amourette cachée avec la star de la natation, Laure Manaudou. S'il en a parlé brièvement dans les médias dernièrement, le compagnon de Faustine se penche plus en détail sur cette histoire dans Mon destin olympique. S'ils sont restés discrets sur leur histoire, la fin de celle-ci a un goût amer pour le champion. "Du jour au lendemain, Laure me zappa. Plus de son ni d'image", révèle-t-il.

Elle avait rencontré Luca Marin, son Italien, spécialiste du 4 nages avec qui elle entretiendrait une relation par la suite

Un coup dur visiblement pour Alain Bernard, qui sentait depuis quelque temps que Laure était "moins attachée" à lui et il y avait effectivement une raison à ça, comme il l'explique par la suite. "Elle avait rencontré Luca Marin, son Italien, spécialiste du 4 nages avec qui elle entretiendrait une relation par la suite", poursuit celui qui se dit touché "dans (son) orgueil" par cette rupture. Même s'il avait perçu quelques "signaux d'alerte" avant leur séparation, il semble bien que l'ancien nageur n'ait pas très bien vécu cette situation, mais il a vite choisi de passer à autre chose. "Inutile de se battre. Rideau", conclut-il sur le sujet.