Alain Chabat : Qui sont les blacklistés de "Burger Quiz" ?

Le retour de Burger Quiz est incontestablement l'un des événements marquants des dernières années télévisuelles. Sur le plateau règne une ambiance bon enfant, qui permet de remarquer que les invités sont souvent amis dans la vie, enchaînant les blagues et les fous rires. C'est grâce à ce fin casting qu'Alain Chabat a su fidéliser les téléspectateurs et que la liste d'attente est longue pour participer à l'émission.

Mais certains n'ont pas eu le droit à une invitation formelle de l'ancien des Nuls et ça crée des étincelles. Invité dans On refait la télé sur RTL, Elie Semoun a révélé être déçu de ne pas pouvoir rigoler avec ses copains dans cette émission tout sauf culinaire. "J'ai un peu les boules parce que Burger Quiz ne m'a pas invité, alors que j'avais fait la première saison", a-t-il confié, ajoutant qu'il ne "comprenait pas". "Copain" avec Alain Chabat, l'humoriste avait "envie de venir faire le con avec eux" : "J'avais un super souvenir de cette émission." L'appel est lancé, Elie Semoun espère que l'équipe du Burger Quiz va "réparer cette erreur".

Celui qui pourra lancer toutes les bouteilles du monde à la mer sans jamais avoir de réponse, en revanche, c'est Cyril Hanouna. En septembre 2018, interviewé par le JDD, Alain Chabat s'était montré très ferme : "Cyril Hanouna dans Burger Quiz, c'est non ! Je sais qu'il a envie, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire avec lui. Je le dis sans violence et sans haine." Une opinion qu'il avait déjà fait savoir à Yann Barthès dans Quotidien. Peu de temps avant, l'animateur de Touche pas à mon poste avait déclaré à TV Magazine qu'il aimerait bien se payer une tranche de rigolade dans l'émission : "J'adore Burger Quiz, j'adore Alain Chabat et l'émission est top, donc pourquoi pas !" Mais, vexé du refus de Chabat, il s'était empressé de tweeter son mécontentement. "Les chéris, j'ai vu qu'Alain Chabat refusait que je participe au Burger Quiz. Mais en fait, Alain, j'ai dit ça pour être gentil, je m'en balec total. Comme quoi, il ne faut pas être gentil !"

Plutôt que de monter au clash, Alain Chabat a répondu en intégrant deux questions concernant Hanouna dans la nouvelle version de son jeu de société. À la question "Cyril Hanouna, Kim Jong-un ou les deux", on peut lire "Souffre du culte de la personnalité", "Met des coups de pression par téléphone" ou encore "Humilie ses collaborateurs". Autre carte où il faut choisir entre "Ange de la télé-réalité, chroniqueur de TPMP ou les deux", les réponses proposées sont "Est exploité par la production" et "Doit parfois faire des choses qu'il regrettera plus tard".

Du côté des autres grands absents de la saison 4, Laurent Baffie a disparu du restaurant d'Alain Chabat. Début novembre, l'humoriste a fait savoir sur RTL, dans l'émission On refait la télé, qu'on ne le verrait pas de sitôt sur TMC dans Burger Quiz, car il en a "l'interdiction formelle" ! La raison ? TMC et C8 "sont deux chaînes très, très concurrentes". "Le stress de C8, c'est que j'aille là-bas. C'est dans mon contrat, je n'ai pas le droit d'y aller."

Marina Foïs non plus ne sera pas présente dans les prochains numéros. Elle qui incarne la mauvaise foi sur le plateau est actuellement au Brésil pour le tournage du nouveau film d'Alex Carvalho, La Salamandre. "Françaises, Français, j'ai moi-même été scandalisée de ne pas me voir dans la dernière du Burger Quiz. Même si j'étais au courant que je n'y étais pas puisque, ce soir-là, j'étais en train de choper le Molière. C'est donc contre moi qu'il faut porter plainte", écrit-elle sur Twitter en guise de provocation. Alain Chabat n'a pas tardé à lui répondre, sur le plateau de Quotidien. "Il y a beaucoup de demandes pour savoir si Marina Foïs fait partie de cette salve. Elle nous a clashés sur les réseaux. Elle n'est pas sur cette salve entre le 20 novembre et le 25 décembre car elle 'tourne', soi-disant. Donc, elle sera de nouveau présente dans les prochains numéros, puisque maintenant c'est rémunéré." Une private joke qui fait référence à une conversation récurrente entre les deux comédiens. En effet, les invités de la première saison en 2001 étaient rémunérés, mais Marina Foïs n'était pas de la partie à l'époque. Elle se plaint maintenant régulièrement (en rigolant) qu'elle ne touche pas de cachet !